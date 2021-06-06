Зеленский потребовал немедленно принять Украину в НАТО

Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку страна находится в опасности, и на кону ее независимость, передает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.

На следующей неделе в Брюсселе состоится саммит лидеров стран НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил разочарование тем, что Альянс не смог найти формат участия Киева на этой встрече.

Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь, - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.

Президент отметил, что он лично считает, что страна со временем вступит в НАТО, но отметил, многие украинцы все меньше верят в это.

Я думаю, что это большая проблема, - сказал Зеленский.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.