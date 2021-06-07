В Северной Атлантике киты уменьшились в размерах из-за стресса

Длина китов в Северной Атлантике сократилась на метр за последние десятилетия, сообщает zakon.kz.

Этому способствовала человеческая деятельность и изменение климата.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании и США.

Они выяснили, что длина северных гладких китов за 20 лет уменьшилась приблизительно на метр. Морские млекопитающие раньше вырастали в среднем до 14 метров, сейчас длина тела составляет в среднем около 13 метров, - отмечается в сообщении издания "Московские новости".

По их мнению, причиной изменения размера может быть стресс, вызванный воздействием человека на окружающую среду. Киты часто запутываются в рыболовных снастях и сталкиваются с кораблями. Также, они испытывают трудности с добычей пищи, потому что зоопланктон из-за изменения климата мигрирует на север.

В Северной Атлантике осталось всего около 356 китов,- уточнил научный сотрудник Аквариума Новой Англии, исследователь Эми Ноултон.

Стоит отметить, что уменьшение длины тела может привести к дальнейшему сокращению популяции.