Казахстанская строительная компания построит газохимический комплекс в России

Казахстанская компания АО "НГСК компания "КазСтройСервис" и ООО "Амурский ГХК" (подконтрольная Сибур холдинг) 4-ого июня подписали договор генерального подряда на строительство установок по производству полиэтилена, производству полипропилена по суспензионнной технологии, линейных альфа-олефинов в Амурской области.

5 июня первый борт доставил передовую группу состоящую из 280 специалистов в Благовещенск.

Строительство комплекса будет завершено в мае 2024 года.

Амурский газохимический комплекс (АГХК) — совместное предприятие СИБУРа и Sinopec по производству полиэтилена и полипропилена.

Производственная мощность - 2,3 млн.т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена в год.

КазСтройСервис - лидирующая казахстанская компания в области проектирования, материально-технического обеспечения, строительства и управления проектами. У компании мощная материально-техническая база с филиалами в Казахстане, Индии, Тайланда и РФ.