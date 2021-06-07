Зеленский призвал превратить Чернобыль в "мощный магнит" для туризма

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает zakon.kz.

Кроме того, зона отчуждения должна стать зоной возрождения.

По моей инициативе начат процесс ревитализации [чернобыльской] зоны отчуждения и утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - сказал президент Украины изданию ТАСС.

Стоит отметить, что в 2020 году в чернобыльской зоне появился первый веломаршрут.

А Министерство культуры и информационной политики Украины работает над тем, чтобы зона отчуждения была внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано все население — более 115 тысяч человек. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии.