Талгат Донаков освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Указом главы государства Донаков Талгат Советбекович освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.

Талгат Донаков родился 16 января 1965 года в Семипалатинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1987)

Правоведение

· Аспирантура Института государства и права Академии наук СССР (г. Москва)

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Организация планирования экономического и социального развития союзной республики" (1991)

Трудовой стаж:

· МНС, ученый секретарь Института философии и права, государства и права Академии наук Казахстана (1991-1992);

· Советник председателя, заместитель заведующего отделом в Аппарате Верховного Совета Республики Казахстан (1992-04.1994);

·Консультант, завсектором, заместитель заведующего, первый заместитель заведующего, заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы, судебной системы, государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (04.1994-10.10.2000);

·Первый заместитель Министра юстиции Республики Казахстан (10.10.2000-07.02.2002);

·Заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента (03.2002-2004);

·Заведующий Отделом законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан (2004-14.02.2008);

·Заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (14.02.2008-16.10.2008);

·Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (16.10.2008-11.12.2015);

·Министр по делам государственной службы Республики Казахстан (11.12.2015-09.2016);

·Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (13.09.2016-04.2018);

·Председатель Высшего Судебного Совета Казахстана (с 04.04.2018)

Прочие должности:

·Заместитель председателя комиссий по вопросам помилования и по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан (04.2008);

·Председатель Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан (11.2008);

·Председатель Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам (11.2008);

·Член комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией (11.2008);

·Руководитель группы по обеспечению верховенства закона Национальной комиссии по модернизации (30.04.2015);

·Председатель Высшего судебного совета Республики Казахстан (03.2012-10.2013), Исполняющий обязанности председателя (01.2012-03.2012); Временно исполняющий обязанности Председателя Высшего Судебного Совета РК (10.2015-12.2015);

·Член Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти (с 11.01.2017)

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