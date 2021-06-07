Моя цель стать чемпионкой мира - Жансая Абдумалик о планах на будущее

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик поделилась своими планами на ближайшие годы, передает корреспондент zakon.kz.

Самая главная и основная моя цель - стать чемпионкой мира по шахматам среди женщин. Как раз в июле (в Сочи - прим.) планируется чемпионат мира, через который можно попасть в турнир претендентов, который пройдет в 2022 году. Надеюсь, что у меня все получится. После отбора в претендентском чемпионате, где будет играть восемь шахматисток, победительница выходит на матч с китайской шахматисткой за корону, - рассказала Абдумалик.

Также она поделилась эмоциями после получения нового звания. 1 июня Жансая Абдумалик по итогам девятого тура Гран-при Международной Шахматной Федерации (FIDE) среди женщин в Гибралтаре получила титул международного гроссмейстера среди мужчин.

Читайте также:

Стала недосягаемой: Казахстанская шахматистка выиграла этап Гран-при FIDE в Гибралтаре

Я, конечно, обрадовалась, потому что долго к этому шла. Последнюю свою норму мужского гроссмейстера я выполнила в 2018 году. Мы долго не играли из-за пандемии, поэтому было очень круто выехать на такой чемпионат и сыграть с 11 лучшими шахматистами мира, - отметила шахматистка.

7 июня Жансая Абдумалик награждена Казахстанской Федерацией шахмат орденом "Дара".

Тамила Языкова, Нур-Султан