Американке вернули кошелек, который она потеряла 46 лет назад

Жительнице Вентура (штат Калифорния) Коллин Дистин вернули кошелек, который она потеряла 46 лет назад, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, американка потеряла кошелек в кинотеатре в 1975 году, когда ей было около 20 лет. Тогда она предположила, что кошелек выпал из сумки, которую Дистин поставила на пол. В нем был чек на $200, а также семейные фотографии.

На следующий день, когда Дистин обнаружила потерю, она позвонила в кинотеатр, где ей сообщили, что кошелек никто не передавал. При этом американке пообещали перезвонить, если кошелек найдется.

В итоге, как сообщает AP, 25 мая 2021 года кошелек был найден во время реконструкции кинотеатра - его нашел рабочий Том Стивенс. Он лежал в подвале среди оберток от конфет, обрывков билетов и банок из-под газированных напитков.

Рабочий, который наше кошелек, попытался найти его владелицу, используя содержавшуюся в нем информацию: старые фотографии, билет на концерт Grateful Dead 1973 года и водительское удостоверение на имя Дистин, срок которого закончился в 1976 году. Денег в кошельке не было. Начальница Стивенса предложила ему опубликовать информацию о находке в Facebook. Его запись пользователи соцсети начали активно комментировать, и поделились ею с друзьями более 1 тыс. раз. Так, новость о находке за пару часов дошла до хозяйки кошелька - Коллин Дистин.

Как сообщается, 4 июня американка забрала его.

По словам Дистин, содержимое кошелька стало для нее чем-то вроде капсулы времени. В кошельке лежали стихотворения и записки, фотографии школьных друзей американки и фотографии ее покойной матери.