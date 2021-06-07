Имангали Тасмагамбетов избран в совет директоров "КАМАЗа"

Опубликованы итоги годового Общего собрания акционеров ПАО "КАМАЗ", прошедшего 4 июня в форме заочного голосования, сообщает zakon.kz.

В рамках годового общего собрания акционеров утвержден устав общества в новой редакции, согласно которой численный состав совета директоров ПАО "КАМАЗ" увеличивается до 12 членов.

В состав совета директоров общества избраны: - кандидаты от государственной корпорации "Ростех" Чемезов Сергей Викторович, Завьялов Игорь Николаевич, Сердюков Анатолий Эдуардович, Когогин Сергей Анатольевич, - кандидаты от ООО "Автоинвест" – Варданян Рубен Карленович, Мащицкий Виталий Львович, Бройтман Михаил Яковлевич, - кандидаты от компании Daimler Truck AG – Крениг Ян, Шмид Вольфрам, от АО "Связьинвестнефтехим" – Песошин Алексей Валерьевич, - а также два независимых кандидата – Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич и Пузырьков Кирилл Юрьевич. пресс-служба ПАО "КАМАЗ"

В марте этого года сообщалось, что экс-посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова предложили включить в совет директоров российской автомобильной корпорации "КАМАЗ".