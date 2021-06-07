Подозреваемый в изнасиловании на стройке задержан в Алматы

Подозреваемый в изнасиловании на стройке пытался скрыться от следствия, но был задержан и водворен в изолятор, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Подозреваемый - гражданин Ж., 1982 года рождения, в период проведения экспертных исследований пытался скрыться от следствия. Однако эта попытка была пресечена. На основании заключения экспертизы и по результатам ряда следственных действий он задержан в порядке ст.128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания ДП. Производство по уголовному делу продолжается, - рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

Дело расследует Управление полиции Бостандыкского района по ст.120 УК РК. В рамках производства были назначены экспертизы.