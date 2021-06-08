Альваресу припомнили скандал с Головкиным

8 июня 2021, 02:09
Фото: ZhambylNews

Мексиканскому боксеру Сауль Альваресу (Канело) припомнили скандал с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, на итог выставочного боя Флойда Мэйвезера с ютубером Логаном Полом, который закончился ничьей, Канело отреагировал смайликом "фейспалма" на своей странице в Twitter.

За такой троллинг Мэйвезера Альваресу в комментариях напомнили о его поражении американцу, а также о спорных судейских решениях.

Фейспалм - это то лицо, которое мы все сделали, когда ты ограбил Эрисланди Лару и Геннадия Головкина. Не прикидывайся невиновным, - написал журналист Radio La Red Мариано Синито в комментариях к смайлику Канело.

Первый бой Геннадия Головкина и Сауль Альвареса в 2017 году закончился скандальной ничьей, а в рематче судьи и вовсе отдали победу Канело - решением большинства голосов.


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