Альваресу припомнили скандал с Головкиным

Мексиканскому боксеру Сауль Альваресу (Канело) припомнили скандал с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, на итог выставочного боя Флойда Мэйвезера с ютубером Логаном Полом, который закончился ничьей, Канело отреагировал смайликом "фейспалма" на своей странице в Twitter.

За такой троллинг Мэйвезера Альваресу в комментариях напомнили о его поражении американцу, а также о спорных судейских решениях.

Фейспалм - это то лицо, которое мы все сделали, когда ты ограбил Эрисланди Лару и Геннадия Головкина. Не прикидывайся невиновным, - написал журналист Radio La Red Мариано Синито в комментариях к смайлику Канело.

Первый бой Геннадия Головкина и Сауль Альвареса в 2017 году закончился скандальной ничьей, а в рематче судьи и вовсе отдали победу Канело - решением большинства голосов.