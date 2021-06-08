Водитель намеренно сбил семью мусульман в Канаде: погибли четверо

В канадской провинции Онтарио 20-летний мужчина на автомобиле врезался в семью мусульман, погибли четверо из пяти членов семьи, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городе с названием Лондон. По информации полиции, после наезда на людей один из них погиб на месте, еще трое скончались в больнице. Выжил девятилетний ребенок, который получил серьезные травмы. В полиции назвали атаку преднамеренной и заявили, что она произошла из-за религиозной принадлежности жертв.

В городе по указу мэра объявлен трехдневный траур. В своем заявлении мэр назвал случившееся "массовым убийством, направленным против мусульман и всех жителей города".

Подозреваемый в наезде водитель задержан и помещен под стражу, ведется расследование.

После инцидента, канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал остановить исламофобию в стране.

Исламофобии нет места ни в одном из наших сообществ. Эту подлую и коварную ненависть необходимо остановить, - написал глава правительства в Twitter в понедельник.

Он также заявил, что "пришел в ужас" от этой новости, и выразил солидарность всем канадским мусульманам.