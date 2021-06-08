В ВКО женщина пыталась выброситься из окна. Видео

В Восточно-Казахстанской области женщина 1981 года пыталась выброситься из окна третьего этажа, сообщает zakon.kz.

Рано утром в службу 101 поступил вызов о том, что женщина стоит в окне третьего этажа.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, где на балконе из последних сил уже висела женщина.

Времени раздумывать не было, сотрудник Специализированного отряда ДЧС ВКО Шынгыс Смагулов ловко спустился с 4-го этажа по спасательной веревке на балкон и буквально в последнюю минуту, схватил женщину. Аккуратно спустил ее вниз. пресс-служба ДЧС ВКО

Пока Шынгыс действовал, его подстраховывали спасатели и сотрудники полиции, растянув полотно снизу.

Гражданку,1981 года рождения, передали для осмотра скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.



