Пилотный проект по сопроводительным накладным продлили в Казахстане

Приказом министра финансов РК от 4 июня 2021 года продлены сроки Пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.
Так, срок пилота продлевается:
По остальным товарам из Перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам срок начала пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 октября 2021 года, срок окончания – с 1 февраля 2022 года на 1 августа 2022 года.
При этом в период проведения пилота штрафные санкции не применяются.
Также в рамках приказа:
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