Солист "Иванушек International" стал дедушкой

8 июня 2021, 09:28
Фото: starhit.ru

У солиста "Иванушек International" Кирилла Андреева родилась внучка - его сын стал отцом в 20 лет, передает zakon.kz.

Внучка Андреева родилась в столичном роддоме 4 июня. Радостным событием поделилась жена Кирилла Лола. По ее словам, девочка родилась здоровой, пишет ФАН.

Внучка родилась. Спасибо большое за поздравления, - рассказала она поклонникам.

Андреев-младший сделал предложение своей девушке Аделине в прошлом году, в апреле они объявили о грядущем пополнении.

У 50-летнего Кирилла Андреева это первое рождение внука.

Ранее СМИ сообщали, что легендарная российская поп-группа - на грани распада. Причиной может стать уход солиста Кирилла Туриченко.


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