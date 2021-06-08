Солист "Иванушек International" стал дедушкой

У солиста "Иванушек International" Кирилла Андреева родилась внучка - его сын стал отцом в 20 лет, передает zakon.kz.
Внучка Андреева родилась в столичном роддоме 4 июня. Радостным событием поделилась жена Кирилла Лола. По ее словам, девочка родилась здоровой, пишет ФАН.
Внучка родилась. Спасибо большое за поздравления, - рассказала она поклонникам.
Андреев-младший сделал предложение своей девушке Аделине в прошлом году, в апреле они объявили о грядущем пополнении.
У 50-летнего Кирилла Андреева это первое рождение внука.
Ранее СМИ сообщали, что легендарная российская поп-группа - на грани распада. Причиной может стать уход солиста Кирилла Туриченко.
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