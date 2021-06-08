Львица умерла от коронавируса в индийском зоопарке

8 июня 2021, 09:54
Фото: freepik.com

В Индийском зоопарке умерла львица, у которой ранее был положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz.

По информации Daily Mail, львица болела без выраженных симптомов.

У пяти львов заметили отсутствие аппетита и кашель. У 11 зверей взяли анализы крови, а также мазок из носа. Пробы направили в специальную лабораторию. В результате коронавирус подтвердился у девяти львов.

Сейчас все львы с подтвержденным коронавирусом под наблюдением специалистов. Им назначили антибиотики.

С животными работают эксперты, включая ветеринарную команду.


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