Проекты greenfield. Что это и почему здесь нужен Банк Развития Казахстана?

Сложнее всего получить финансирование под проекты "с нуля", но именно такие проекты нужны для того, чтобы обеспечивать в стране прирост реального валового внутреннего продукта. О том, сколько проектов greenfield находится в кредитном портфеле Банка Развития Казахстана и как данное направление развивается сейчас, для рубрики "DBK Talk" рассказала Управляющий Директор БРК Зульфия Зейнешева.

Проекты greenfield можно охарактеризовать как проекты, создающие новые активы "в чистом поле", "с нуля". Как правило, они структурируются с использованием механизмов проектного финансирования, когда действующие промышленные группы или компании создают новые дочерние подразделения. Зачастую подходящая инфраструктура, необходимая для запуска предприятий в местах реализации проектов отсутствует: территория не застроена, не оснащена коммуникациями, инженерные сети прокладываются в первый раз, не налажена логистика со строительными площадками. Тем не менее, проекты greenfield по ряду причин значительно привлекательнее для инвесторов, чем классические brownfield - когда новый проект реализуется путем модернизации или расширения существующих производственных активов.

Во-первых, размер инвестиций в переоборудование старых предприятий может превышать стоимость запуска проекта "с нуля", ведь здесь нужно учитывать стоимость проведения технических и экологических обследований, и затрат на приведение действующих производственных фондов в соответствие современным нормам и стандартам. Проекты greenfield позволяют инвесторам на этапе строительства предусмотреть инженерные решения под особенности и потребности запускаемого предприятия, без необходимости подстраиваться под существующую инфраструктуру. Во-вторых, с юридической точки зрения, новые проектные компании без истории транспарентны для инвесторов, так как проект greenfield фактически является системой контрактов и договоров, обеспечивающих создание нового актива, и соответственно все участники могут распределить риски, закрепить все обязательства и условия максимально подходящим для всех сторон образом.

Проекты greenfield часто относят к высокорискованным, из-за того, что создаются "с нуля". Строительный период занимает длительное время, соответственно, и для инвесторов и для кредиторов успех будет зависеть от своевременности строительства актива, операционные денежные потоки от которого, как правило, являются основным источником как для инвестиционного дохода, так и для погашения займа. При этом у банков недостаточно ресурсов и возможности управлять рисками строительной фазы проекта и отслеживать кредитный рейтинг таких заемщиков. Банки второго уровня, ввиду наличия факторов неопределенности, неохотно финансируют такие проекты. Однако, АО "Банк развития Казахстана" (БРК, Банк, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") уже долгие годы работает в этом направлении и накопил достаточный объем компетенций, позволяющий оценивать строительные риски на этапе рассмотрения заявки, а также мониторить их уровень в ходе строительства.

Процедура оценки рисков таких проектов в БРК заключается не только в глубоком и всестороннем анализе проработанности всех аспектов проекта и аккуратности прогнозирования будущих денежных потоков, но и в выработке, совместно с инвестором, наиболее подходящей структуры и схемы реализации проекта, во включении в проектные соглашения и договоры условий, минимизирующих риски инвестиционной фазы, в первую очередь, для самого инвестора, а не только банка. То есть мы используем как преимущество - возможность структурировать проект "с нуля". Банком наработаны и успешно применяются механизмы мониторинга реализации проекта и контроля затрат, а также инструменты разделения рисков и закрепления ответственности между всеми участниками проекта - отмечает Управляющий Директор БРК Зульфия Зейнешева.

Сейчас в портфеле Банка насчитывается 27 greenfield проекта, или 50% от суммарного кредитного портфеля, приходящегося на инвестиционные проекты – это крупные индустриальные проекты нашей страны, среди которых: завод по производству первичного алюминия и комплекс по производству железнодорожных колес в Павлодарской области, завод по производству цианистого натрия мощностью 15 000 тонн в г. Каратау, Макинской птицефабрики по производству мяса птицы под маркой Кус&Вкус в Акмолинской области, рельсобалочный завод в г.Актобе, строительство Актогайского ГОКа в Восточно-Казахстанской области, высокотехнологичный завод по производству ферросилиция в городе Караганда, магистральный газопровод Сарыарка, строительство обогатительной фабрики и Сарыаркинского ферросплавного завода с агломерационной фабрикой в Караганде, электролизный завод в Павлодаре, завод по производству легковых автомобилей Hyundai в Алматы, объекты туристической отрасли и др.

Больше всего greenfield проектов БРК запущено в обрабатывающей промышленности, при этом, большинство из них является экспортоориентированными предприятиями – 71% доли их выручки за 2020 год приходится на экспорт. На запущенных предприятиях создано 13 тыс. рабочих мест.

Наиболее яркими примерами запущенных greenfield проектов можно считать и проекты в области "зеленой" энергетики. К примеру, Банк развития в 2017 году поддержал строительство ветровой электростанции ТОО "ЦАТЭК Green Energy" общей мощностью 100 МВт, строительство которого было завершено в 2020 году. На сегодняшний момент "в копилке" успешно введенных в эксплуатацию greenfield проектов в сфере ВИЭ также имеются и три солнечные электростанции – в Туркестанской и Алматинской областях.

В настоящее время БРК активизирует участие в проектном финансировании, реализуемом посредством государственно-частного партнерства. Благодаря данному инструменту, который активно развивается государством, сбытовые риски проекта могут быть существенно снижены, тогда как Банк развития, в свою очередь, используя компетенции и налаженные механизмы управления рисками инвестиционной фазы, обеспечивает для государственного партнера минимизацию таких рисков - подчеркивает Управляющий Директор БРК Зульфия Зейнешева.

По мнению большинства экспертов, преимущества подобных проектов многочисленны, однако самым большим их плюсом является то, что проекты greenfield – эффективный инструмент развития не только для бизнеса, но и для общества в целом, так как они дают возможность социальному капиталу прогрессировать. Другими словами, так как запуск greenfield проектов предусматривает создание сопутствующей инфраструктуры и создание новых производств, они раскрывают возможности, способствуя мультипликативному эффекту развития как экономики региона реализации проекта, так и смежных отраслей. К примеру, появляются новые рабочие места, новые источники пополнения местного бюджета, новый спрос на ресурсы со стороны greenfield проекта и возможность развивать сопутствующий бизнес.

Необходимо также отметить, что благодаря высоким международным рейтингам, Банку Развития Казахстана для кредитования проектов под низкий процент и на длительный срок, помимо государственных источников финансирования, удается успешно привлекать деньги с зарубежных рынков По итогам 2020 года на каждый 1 тенге из государственных средств Банком Развития привлечено 3,35 тенге рыночного заимствования, всего же с начала своей деятельности БРК привлек с рынка капитала 5,3 трлн тенге.

БРК осуществляет финансовую поддержку средним и крупным отечественным предприятиям по 2 ключевым направлениям: среднее-и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, а также экспортные операции. Банк Развития обладает гибкими требованиями к потенциальным заявителям, придерживается лояльной политики по залоговому обеспечению, а также предоставляет широкую линейку инструментов, включая прямое и экспортное кредитование, софинансированиесиндицированное финансирование, предоставление банковских гарантий и т.д. Подробнее о кредитных инструментах БРК можно ознакомиться на сайте Банка.