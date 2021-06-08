Почему Нацбанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне

О причинах сохранения уровня базовой ставки на прежнем уровне, несмотря на мнения ряда экспертов о необходимости ее повышения, рассказал заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает zakon.kz.

На текущий момент действие проинфляционных факторов в экономике действительно превалирует. Внешнее инфляционное давление обусловлено ростом мировых продовольственных цен и ускорением инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана. Во внутреннем секторе основное влияние на ускорение инфляции оказывают рост цен на ГСМ и увеличение тарифов энергопроизводящих организаций, - сказал он.

В связи с этим, отметил Баймагамбетов, эти проинфляционные факторы в условиях нестабильности инфляционных ожиданий усиливают вероятность реализации вторичных инфляционных эффектов, вызывающих повышение общего инфляционного фона, что может замедлить снижение инфляции.





Тем не менее в следующем году мы ожидаем исчерпания эффектов внутренних проинфляционных факторов и ослабления внешнего инфляционного давления. Таким образом, Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9%. Данный уровень ставки все еще позволяет сохранить контроль над инфляцией и обеспечить ее планомерное снижение на среднесрочном горизонте, - сказал он.

Читайте также:

Нацбанк снова сохранил базовую ставку на уровне 9%

Вместе с тем Акылжан Баймагамбетов подчеркнул, что Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию во внешнем секторе и внутренней экономике и в случае дальнейшего более устойчивого давления со стороны проинфляционных факторов и более медленной дезинфляции по сравнению с прогнозными оценками готов к повышению базовой ставки.