Кто и как контролирует работу частных судебных исполнителей. Изменения

Министр юстиции РК своим приказом от 31 мая 2021 года внес изменения в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей, передает zakon.kz.

Так, говорится, что внеплановый контроль частного судебного исполнителя проводится при поступлении в отношении него жалобы, обращения либо информации о фактах совершенных им нарушений законности при осуществлении исполнительных действий.

При назначении внепланового контроля приказом уполномоченного лица соответствующего органа юстиции комиссия образовывается из числа сотрудников территориального органа.

При назначении внепланового контроля приказом руководителя Республиканской или региональной палаты частных судебных исполнителей комиссия образовывается из числа сотрудников палаты частных судебных исполнителей.

Комиссия для проведения проверок состоит не менее чем из трех человек.

Предметом внепланового контроля является изучение и проверка материалов исполнительного производства и действий частного судебного исполнителя в рамках поступившей жалобы, обращения и информации о фактах совершенных им нарушений законности при осуществлении исполнительных действий, - говорится в документе.

При этом контроль за деятельностью частных судебных исполнителей не проводится в случае наличия вступившего в силу судебного акта о нарушении частным судебным исполнителем требований законодательства республики.

Заключение о проверке состоит из вводной, описательно-мотивировочной и заключительной частей.

В вводной части заключения излагаются сведения о виде контроля, фамилия, имя, отчество лиц, осуществлявших контроль, и частного судебного исполнителя, подлежащего контролю, сроки проведения контроля, номер и дата приказа о назначении контроля частного судебного исполнителя.

В описательно-мотивировочной части заключения излагаются сведения о деятельности частного судебного исполнителя и об исполнительном производстве, в том числе исполнительские действия в хронологическом порядке.

В заключительной части заключения излагаются выводы о наличии или отсутствии нарушений законодательства РК, рекомендации по их устранению с установлением срока в течение одного месяца и указывается обязанность частного судебного исполнителя предоставить в соответствующий территориальный орган или региональную палату информацию об устранении нарушений.

При этом в случае устранения нарушения законодательства или восстановления причиненного ущерба, заключение направляется на рассмотрение в соответствующую дисциплинарную комиссию региональной (Республиканской) палаты частных судебных исполнителей.

К заключению прилагаются следующие документы:

копия жалоб на действия (бездействие) частного судебного исполнителя либо при наличии другой информации, свидетельствующей о недобросовестном исполнении им своих обязанностей;

копия приказа о проведении планового или внепланового контроля деятельности частного судебного исполнителя;

копия пояснения частного судебного исполнителя (при наличии) либо копия акта об отказе от дачи пояснения;

копии материалов исполнительного производства (при наличии) либо копия акта об отказе представления;

копии документов подтверждающих ознакомление частного судебного исполнителя с приказом о проведении планового или внепланового контроля его деятельности и заключением о результатах проведенного контроля за деятельностью частного судебного исполнителя.

Приказ вводится в действие с 18 июня 2021 года.