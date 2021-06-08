342 млн тенге обналичил актюбинец через родственников 

Актюбинец незаконно обналичивал средства через родственников, сообщает zakon.kz.

Следствием установлено, что житель Актобе в течение трех лет содействовал компаниям в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы, зарегистрированные на свое и имя родственников. При этом, последние об этом не знали, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

За оказанную "помощь" он получал 2% от общей суммы обналиченных денег.

Его осудили на 3 года. Государству причинен ущерб на сумму более 342 млн тенге.





