"Взрыв" на цементном заводе в Алматы прокомментировали в акимате

В Алматы на цементном заводе 7 июня произошло ЧП, передает zakon.kz.

В соцсетях вечером 7 июня появилось сообщение о "взрыве" на цементном заводе, расположенном по ул. Павлодарская 48.

Дома засыпало цементом! Взрыв на цементном заводе! Это экоцид! Дома находятся вплотную к заводу, жители там построились в 60-х годах, а завод - в 2016 году! Жители требуют переноса завода, - написала экоактивист Салтанат Ташимова в facebook.

На видео - столб цементной пыли. Голоса за кадром говорят: авария, взорвалось. В комментариях к посту люди пишут, что цементная пыль везде и они этим дышат.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

За комментарием мы обратились в Департамент экологии акимата Алматы.

Согласно предоставленной информации, на ТОО "Нуртау Темир" 7 июня около 20.00 часов на производственной базе, расположенной по ул. Павлодарская 48, произошла аварийная ситуация при закачке цемента автоцементовозом в силосную банку. Причина - разрыв шланга высокого давления цементовоза.

В ведомстве также сообщили, что сотрудники Департамента экологии выезжали на место и отобрали пробы воздуха на границе территории завода. Результаты показали превышение норм предельно-допустимой концентрации пыли (взвешенные вещества).

Будет проведена внеплановая проверка. Результаты будут сообщены дополнительно, - сообщили в департаменте.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время идут судебные разбирательства по отзыву заключения государственной экологической экспертизы от 2018 года.

На основании письма Департамента экологии по Алматы о досудебном урегулировании Управлением зеленой экономики города было подано в СМЭС (специализированный межрайонный экономический суд) исковое заявление о лишении (отзыве) заключения государственной экологической экспертизы от 16.11.2018, выданной по проекту "Нормативов эмиссий (предельно допустимые выбросы) для Производственной базы" и разрешения на эмиссии в окружающую среду от 28.11.2018. В настоящее время идут судебные процессы, - сказано в ответе Департамента экологии.

В связи с тем, что местные жители в соцсетях высказывают возмущения относительно того, что цементный завод загрязняет воздух, и просят его перенести, мы обратились за комментарием в саму организацию. На момент выхода публикации комментария не было.