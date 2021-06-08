Скандал из-за вырубки деревьев разгорается в Алматинской области 

На общественной территории вдоль трассы Алматы - Жетыген на территории компании "Шин-Лайн" вырубают деревья. Об этом заявила общественный эко-активист Салтанат Ташимова, сообщает zakon.kz.

В компании прокоментировали данное заявление.

Замена ветхих деревьев является частью проекта по благоустройству участка общественной территории вдоль трассы и промзоны, - сообщили в компании.

Данный проект реализуется совместно с акиматами Алматинской области и Илийского района и имеет все необходимые разрешительные документы.

Проект включает расширение внутренней парковой зоны вдоль территории предприятия. Для жаркого климата предусмотрены теневые зоны – с лиственными породами ценных деревьев, беседками и навесами, с брусчаткой вместо асфальта и водными фонтанами. Уже начата подготовка основания под прогулочную аллею, вдоль которой разместится осенью более 200 деревьев, всего будет проложено более 1000 метров тротуаров с брусчаткой, установлены скамейки, разбиты газоны, включая зоны цветников и малые архитектурные формы – инсталляции в форме детских персонажей сказок и мороженого, туалет, два современных оборудованных остановочных комплексов с подсветкой и киосков по продаже мороженого, игровыми площадками для детей, пришедших на экскурсии на фабрику мороженого, - сообщили в пресс-службе.

В апреле начата компенсационная посадка в соотношении 1 к 10 на основе разрешений и предписаний, полученных от официальных организаций. Более 1200 деревьев высаживается на замену ослабленным и ветхим, чтобы улучшить и озеленить территорию предприятия и общественные территории Илийского района Алматинской области на участках, принадлежащих КазАвтоЖол и ОблАвтоДор по согласованию с собственниками, акимами районов и области.