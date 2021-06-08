Почти 15 тыс. штрафа заплатит стрелявший на свадьбе в Алматинской области

Гость, устроивший стрельбу на свадьбе в Алматинской области, привлечен к административной ответственности, сообщает zakon.kz.

Видеоролик с данным инцидентом распространяется в социальных сетях.

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Гость устроил стрельбу на свадьбе в Алматинской области

Талгарским районным судом Алматинской области установлено, что 27 мая 2021 года мужчина во время проведения мероприятия в ресторане "Айсултан", нарушил общественный порядок и произвел четыре выстрела с пистолета "RETAY PT – 24".

Согласно заключению специалиста, представленный на исследование пистолет "RETAY PT – 24" с заводским номером "RTAID -170900970" не является огнестрельным оружием, а является сигнальным пистолетом калибра 9 мм Р.А., изготовлен заводским способом, на момент исследования пистолет для производства выстрелов пригоден, - сообщили в пресс-службе Талгарского районного суда.

Он признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учел, что ранее правонарушитель не привлекался к административной ответственности, на иждивении имеет малолетнего ребенка.

Он признан виновным в совершении правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП, ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 МРП.



Постановление не вступило в законную силу.





