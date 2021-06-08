Оружие найдено в подвале жилого дома в Алматы

В подвале жилого дома в Алматы сотрудник КСК обнаружил ружье, передает zakon.kz.

На опасную находку наткнулся работник одного из КСК Ауэзовского района Алматы. Перебирая подвал, он нашел ружье. Мужчина поспешил сообщить о находке в полицию. Следственно-оперативная группа УП Ауэзовского района официально зарегистрировала данный факт, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

Ведется расследование.