Оружие найдено в подвале жилого дома в Алматы

8 июня 2021, 18:23
Фото: mod-games.ru

В подвале жилого дома в Алматы сотрудник КСК обнаружил ружье, передает zakon.kz.

На опасную находку наткнулся работник одного из КСК Ауэзовского района Алматы. Перебирая подвал, он нашел ружье. Мужчина поспешил сообщить о находке в полицию. Следственно-оперативная группа УП Ауэзовского района официально зарегистрировала данный факт, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

Ведется расследование.


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