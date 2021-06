Масштабный сбой обрушил западные соцсети, ритейлеры и СМИ

Масштабные сбои в работе Twitch, Twitter, Spotify, Reddit, Amazon и сайтах нескольких западных СМИ фиксируются по всему миру, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Downdetector.

Неполадки наблюдались в работе сервисов Twitch, Reddit, GitHub и Amazon.

Кроме того, не открывались сайты ведущих американских и английских изданий. В частности, перестали работать сайты The Guardian, New York Times, Vice, Wired, BBC, Тhe Verge, Le Monde и многие другие. Также сообщается о падении сервисов стриминговых платформ. Все они выдают ошибку 503, которая указывает на техработы или перегрузку сервера.

По информации Techcrunch, сбой связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Fastly подтвердила сбой на своем веб-сайте и уже исправил возникшие неполадки.

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl