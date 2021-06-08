За день в ВКО привлекли к ответственности 87 иностранцев

В Восточном Казахстане за первый день проведения ОПМ "Мигрант" к административной ответственности привлечено 87 иностранных граждан, передает zakon.kz.
За несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании у них иностранцев привлечено 59 граждан РК, говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.
За осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином без разрешения уполномоченного органа к административной ответственности привлечено шесть работодателей.
Пятеро иностранцев выдворены за пределы страны решением суда.
ОПМ "Мигрант" продлится до 16 июня текущего года. пресс-служба ДП ВКО
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