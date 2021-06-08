Задержаны подозреваемые в ограблении и избиении блогера в Алматы

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что подозреваемые в ограблении блогера задержаны, передает zakon.kz.

По сообщению Управления полиции Алмалинского района, личности нападавших были установлены оперативниками сразу же.

В течение дня полицейские провели целый комплекс оперативных и специальных мероприятий, благодаря чему оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Злоумышленники - жители Илийского района, Алматинской области, оба - безработные, 2002 года рождения. В настоящее время устанавливается место сбыта вещественного доказательства - сотового потерпевшего. начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков

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