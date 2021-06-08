Казахстанка, расправившаяся с Сереной Уильямс, не сумела выйти в полуфинал "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает zakon.kz.

В 1/4 финале она уступила россиянке Анастасии Павлюченковой.

В первой партии казахстанка вела 4:1. Во втором сете соперницы легко брали подачи, пока Павлюченкова в 6-м гейме не получила несколько шансов вырваться вперед. Во время 4-го брейк-пойнта она еле отбила мяч и, не удержав равновесия, упала на корт. Но в это время Елена пробила в сетку – 2:4, а затем проиграла еще одну свою подачу – 2:6. Это был первый сет, проигранный Рыбакиной за весь турнир. Матч перешел в решающую партию, в которой не предусмотрен тай-брейк.

Девушки по два раза обменялись брейками и перешли условную отсечку 4:4, после которой надо было играть до тех пор, пока разница в счете не достигнет двух геймов. Удачливее оказалась россиянка – 6:7, 6:2, 9:7 за 2 часа 35 минут.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 35 минут. За это время Елена 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 11 брейк-поинтов из 17-и.

Напомним, на пути в четвертьфинал Рыбакина обыграла легенду тенниса - американку Серену Уильямс.