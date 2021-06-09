Приговор виновным во взрывах в Арыси, вынесут к концу недели

Процесс по взрывам в Арыси в Туркестанской области подходит к концу. Прокурор просит каждому из 16 обвиняемых от четырех до десяти лет тюрьмы, сообщает zakon.kz.

Но, как передает КТК, подсудимые вину не признали.

Адвокаты утверждают, что причину взрывов установить не удалось. Поэтому вина 16 человек, среди которых есть даже командир военного склада, не доказана.

Но суд, длящийся с мая прошлого года, намерены завершить уже к концу недели. Пока же все заседания проводятся в закрытом режиме.

Военных обвиняют в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах и халатности. Все это, по версии следствия, привело к трагедии: два года назад случились взрывы на складе в Арыси, где хранились боеприпасы. В те жуткие дни погибли четыре человека, больше 200 получили ранения. Снарядами повредило сотни жилых домов, а свыше 40 тысяч жителей почти месяц не могли вернуться в город.