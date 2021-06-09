Джен Псаки: Байден 50 лет готовился к встрече с Путиным

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что нынешний глава США, политик-ветеран Джо Байден, готовился ко встрече с Путиным 50 лет, сообщает zakon.kz.

По ее словам, президент США Джо Байден, который скоро начнет европейское турне, имеет десятилетия опыта и рассчитывает на него. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Псаки заявила, что увидеть лидеров лично - это важно, поскольку разговор лицом к лицу наиболее эффективен.

Здесь же представитель американской администрации также заявила, что почти ничего не знала о санкциях США, введенных против российских предприятий космической отрасли. Псаки пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер во время телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов после встречи с американским президентом Джо Байденом.

До этого Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят "изрядное количество времени" на обсуждение вопросов стратегической стабильности.