Темпы вакцинации снизились: всего 9,4% астанчан привились от коронавируса

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала о проведении вакцинации в городе, передает корреспондент zakon.kz.
Она отметила, что всего в городе работает более 100 прививочных кабинетов.
На сегодняшний день двумя компонентами привито 9,4% всего населения города или 111 683 человека. Первым компонентом охвачено 14,3% или 169 632 человека. Всего во временных прививочных пунктах при ТРЦ, ТД первым компонентом привито 19 742 человека, вторым компонентом - 9 109 человек от всего привитого населения города, - сообщила Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.
По ее словам, за последний месяц темпы вакцинации снизились. Число привитых в мае на 46% ниже апреля.
Ранее главный санврач столицы рассказал об эпидситуации. По ее словам, заболеваемость в городе снижается, но медленно.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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