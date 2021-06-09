Более трех тысяч астанчан нарушили домашний карантин

3 140 человек пытались нарушить домашний карантин в Нур-Султане. Об этом сообщила главный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

С начала внедрения проекта на объектах, работающих по приложению Ashyq, выявлено 3 140 нарушителей домашнего карантина, из них 1 436 больных и 1 704 контактных. 101 человек с "красным" и "желтым" статусами неоднократно посещали заведения, - рассказала Бейсенова на брифинге в акимате.

Она отметила, что с людьми, нарушающими режим домашнего карантина, проводится разъяснительная работа. Минздравом утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных лиц, неисполнение которых предусматривает административное наказание.

Факт того, что больной человек находится на карантине и не соблюдает требования станет поводом для возбуждения дела об административных правонарушениях. Если гражданин, зная о своем статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу для окружающих, то ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП - 87 510 тенге. Данные правила вступают в силу с 10 июня, - уточнила главный санврач.

Ранее Сархат Бейсенова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в городе снижается, но медленно. Столица до сих пор находится в "красной" зоне.

Тамила Языкова, Нур-Султан