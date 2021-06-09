Судебных приставов хотят лишить права применять оружие

Министерство юстиции РК разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов юстиции", передает zakon.kz.

В частности, изменения касаются 8 статьи закона "О судебных приставах" от 1997 года.

Теперь она звучит так: "Порядок применения специальных средств и физической силы". Ранее она называлась: «Порядок применения огнестрельного и электрического оружия, специальных средств и физической силы»

Согласно изменения, физическая сила, в том числе боевые приемы, а также специальные средства, перечень которых определяется специальным законодательством, могут быть применены судебным приставом для:

отражения нападения на судей и участников судебного разбирательства;

пресечения физического сопротивления и нападения на судебного пристава при исполнении им служебных обязанностей;

задержания лица, если это лицо отказывается выполнить требование о прекращении противоправных действий;

пресечения побега лица из-под стражи, а также пресечения попытки насильственного освобождения лица, содержащегося под стражей.

Запрещается применять специальные средства и боевые приемы в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц с явными признаками инвалидности, кроме случаев совершения ими вооруженного нападения и оказания вооруженного сопротивления либо группового нападения, - говорится в законопроекте.

Также говорится, что во всех случаях применения специальных средств и боевых приемов судебный пристав обязан принять необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих граждан и оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, доложить о применении специальных средств и боевых приемов руководителю соответствующего территориального подразделения.

Судебный пристав Верховного Суда РК обязан доложить о применении специальных средств и боевых приемов руководителю уполномоченного органа.

В каждом случае применения специальных средств и боевых приемов, повлекших гибель людей или иные тяжкие последствия, незамедлительно информируется прокурор, - указывается в документе.

В связи с этими поправками подверглись изменению и задачи судебных приставов.



Так, задачами судебных приставов являются:

поддержание общественного порядка в зале во время судебного заседания; содействие суду в выполнении процессуальных действий обеспечение охраны зданий судов, охрана судей и других участников процесса.

Пункт о контроле за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, исключен.

Также исключен пункт о том, что судебные приставы проходят специальную подготовку, после которой имеют право на хранение и ношение огнестрельного табельного и электрического оружия, использование специальных средств.

Согласно закону, судебным приставом может быть назначено лицо, являющееся гражданином РК в возрасте не моложе двадцати одного года, имеющее среднее (послесреднее) образование, способное по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности и прошедшее специальную проверку

Поправки вносятся и в другие законы, касающиеся деятельности Минюста.

Как отмечают, разработчики, они, прежде всего, направлены на расширение и конкретизацию функциональных обязанностей системы органов юстиции РК.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июня.