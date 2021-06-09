В Казахстане не определили эффективность израсходованных денег на COVID-19

На треть увеличился объем неэффективно израсходованных средств из бюджета. Об этом рассказала на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Годуновой, несмотря на сложные экономические условия, бюджет сохранил свою социальную направленность. Более 44% были направлены на социальный сектор.

Но в плане использования есть и негативная динамика. Объем неэффективно израсходованных средств увеличился по сравнению с 2019 годом на 33% - до почти 570 млрд тенге. А это упущенная возможность для смягчения последствий пандемии. Причины все те же. Просчеты в прогнозировании, недофинансирование проектов, слабая финансовая дисциплина при исполнении, - сказала она.

Пример тому, как добавила глава Счетного комитета, использование антикризисных средств, направленных на обеспечение занятости и повышение уровня доходов населения. Несмотря на то, что удалось сохранить уровень безработицы на уровне 4,9%, первоначально значительная часть затрат пришлась на создание временных рабочих мест, средний период трудоустройства по которым составлял 1 - 3 месяца.

Только 14% из принятых к реализации антикризисных проектов, было направлено на создание долгосрочных экономических активов и объектов. Все остальное - текущий ремонт, озеленение и тому подобное. Очевидно, что эффект будет краткосрочным. А проекты по созданию новых производств, расширению существующих мощностей практически не были предложены регионами для финансирования. Однако, правительством были приняты необходимые меры и закреплены требования, которые в настоящее время позволяют не тратить госресурсы вхолостую, - подчеркнула Годунова.

В то же время она сообщила, что определить были ли эффективны выделенные на борьбу коронавирусом деньги аудиторы не смогли из-за уголовных дел.

Что касается использования антикризисных средств на борьбу с пандемией министерством здравоохранения, то там документы изъяты правоохранительными органами. Как только будут завершены процессуальные действия, мы проведем аудит эффективности, - пообещала председатель Счетного комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан