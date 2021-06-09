День открытых дверей пройдет в "Совминке"

День открытых дверей пройдет в Центральной клинической больнице "Совминке".
Центральная клиническая больница – одна из старейших клиник страны с почти вековой историей, которая славится не только своими врачами и передовыми методами лечения, но и "Днями открытых дверей". Все желающие могут получить бесплатную консультацию.
Пандемия COVID-19 внесла корректировки в привычный уклад, поэтому в этом году Совминка проведет "День открытых дверей" в режиме онлайн.
12 июня с 09.00 до 13.30 в честь Дня Медицинского работника, каждый желающий может получить онлайн консультации лучших врачей Центральной клинической больницы Совминки абсолютно бесплатно!
Прием будут вести врачи следующих профильных направлений:
Терапевт;
Эндокринолог;
Ревматолог;
Дерматовенеролог;
Сосудистый хирург;
Кардиохирург;
Кардиолог;
Уролог;
Гастроэнтеролог;
Невропатолог;
Психотерапевт;
Аллерголог;
Нейрохирург;
Нефролог.
Записаться на онлайн консультации можно по телефонам: + 7 727 272 6000, + 7 727 272 6002.
Адрес: Алматы, ул. Шевченко, 59
Сайт Больницы: www.sovminka.kz
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