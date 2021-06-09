День открытых дверей пройдет в "Совминке"

9 июня 2021, 12:47
Фото: больницы

День открытых дверей пройдет в Центральной клинической больнице "Совминке".

Центральная клиническая больница – одна из старейших клиник страны с почти вековой историей, которая славится не только своими врачами и передовыми методами лечения, но и "Днями открытых дверей". Все желающие могут получить бесплатную консультацию.

Пандемия COVID-19 внесла корректировки в привычный уклад, поэтому в этом году Совминка проведет "День открытых дверей" в режиме онлайн.

12 июня с 09.00 до 13.30 в честь Дня Медицинского работника, каждый желающий может получить онлайн консультации лучших врачей Центральной клинической больницы Совминки абсолютно бесплатно!

Прием будут вести врачи следующих профильных направлений:

Терапевт;

Эндокринолог;

Ревматолог;

Дерматовенеролог;

Сосудистый хирург;

Кардиохирург;

Кардиолог;

Уролог;

Гастроэнтеролог;

Невропатолог;

Психотерапевт;

Аллерголог;

Нейрохирург;

Нефролог.

Записаться на онлайн консультации можно по телефонам: + 7 727 272 6000, + 7 727 272 6002.

Адрес: Алматы, ул. Шевченко, 59

Сайт Больницы: www.sovminka.kz


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