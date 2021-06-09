Задержали известного блогера по подозрению в призывах к терроризму

9 июня 2021, 13:56
Фото: instagram/yurykhovansky

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, сообщает zakon.kz.

По предварительной информации, причина его задержания — ролик с песней про мюзикл "Норд-Ост". В композиции он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Видео было опубликовано около года назад в YouTube.

По информации Telegram-канал "Mash на Мойке", во время обысков у Хованского помимо нескольких компьютеров изъяли "девайс для курения интересных веществ" и пистолет, вероятно, зарегистрированный.

Юрий Хованский — российский видеоблогер. В настоящее время на его YouTube-канале 4,4 миллиона подписчиков. Он является помощником депутата Госдумы VII созыва Василия Власова.


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