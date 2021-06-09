Что изменилось при проведении аттестации кандидатов в нотариусы

Министр юстиции РК своим приказом от 28 мая 2021 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам нотариальной деятельности, передает zakon.kz.





В частности, говорится, что лица, претендующие на право занятия нотариальной деятельностью и успешно прошедшие стажировку у частного или государственного нотариуса, направляют в Комиссию по аттестации, создаваемую при Департаментах юстиции областей, городов республиканского значения и столицы через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz документы в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП).

При этом подаются следующие документы:

заявление;

форма сведений для прохождения аттестации на право занятия нотариальной деятельностью;

электронная копия документа, подтверждающего стаж работы по юридической специальности не менее двух лет.



Как отмечается, перечень вопросов, подлежащих включению в тесты и экзаменационные билеты, формируется и утверждается Министерством юстиции РК.

Вопросы для оценки знаний претендентов соответствуют тематике правовых дисциплин, (Гражданское право РК, Жилищное право РК, Земельное право РК, Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье", законы "О противодействии коррупции", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" и "О нотариате", знание которых необходимо для осуществления нотариальной деятельности и содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Приказ вводится в действие с 19 июня 2021 года.