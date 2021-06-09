Общество предъявляет особые требования к уровню открытости и эффективности депутатов

Партией Nur Otan впервые вводится единая система комплексной оценки депутатского корпуса в масштабах страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред Nur Otan Бауыржан Байбек.

Как вам известно, Nur Otan-ом налажен системный контроль за реализацией 217 дорожных карт по исполнению предвыборных программ "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!". Так, за 5 месяцев из 362 республиканских мероприятий исполнено 7%, а из 2,3 тысяч региональных – 5%. Как сказал Елбасы, Лидер партии Н.А.Назарбаев, депутаты Nur Otan-а, руководствуясь принципами ответственности, командного единства, следования общим идеалам и целям, должны обеспечить качественное исполнение предвыборных обязательств в каждом регионе, городе и районе, - написал он.

Байбек отметил, что персонально за эту работу отвечают более 2,7 тысяч депутатов от Nur Otan-а на разных уровнях. В соответствии с инициированной Елбасы партийной программой "перезагрузки" "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем!" депутатский корпус обновился на 65%, представленность женщин и молодежи во всех регионах достигла 30% и 20% соответственно.

Согласно концепции "Слышащего государства" Президента страны К.К.Токаева создано 1,7 тысяч отраслевых советов при партии с участием депутатов, представителей неправительственных организаций, известных общественников, экспертов и журналистов, что способствует обеспечению широкого диалога между властью и гражданским обществом, - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Также для повышения эффективности общественного контроля и усиления "обратной связи" с населением системно активизирована деятельность 234 общественных приемных партии по всей стране. Так, только с начала года в Nur Otan поступило 74,1 тыс. обращений, из которых 43% – решены положительно, по 53% – даны профессиональные консультации по законному решению проблем.

Как отметил Елбасы, сегодня общество предъявляет особые требования к уровню открытости, эффективности и ответственности депутатов, особенно на местах. С учетом этого Nur Otan-ом впервые вводится единая система комплексной оценки депутатского корпуса в масштабах страны. Постановлением Бюро Политического совета партии от 2 июня текущего года утверждены Правила формирования рейтинга деятельности депутатов, - сообщил он.

В рамках подготовки данных правил проведена кропотливая работа по изучению международного опыта и действующей практики оценки депутатов. Учтены мнения экспертов и партийцев в регионах, а также успешные наработки республиканского внутрипартийного отбора-праймериз.

Правила включают 15 критериев, объединенных в 3 блока: общественно-политическая деятельность, медийная активность, а также партийная ответственность.

Уверены, что внедрение современных рейтинговых технологий позволит повысить персональную ответственность депутатов за реализацию дорожных карт, мобилизуя нуротановцев на системную и ориентированную на результат работу с населением. Дополнительно, с 1 сентября запускается специальная интернет-платформа с открытым доступом для граждан к информации о деятельности, инициативах и запросах депутатов на местах, а также возможностью прямого обращения к народным избранникам от Nur Otan-а по волнующим вопросам. Считаем, что в условиях расширения полномочий органов местного самоуправления и внедрения прямой выборности акимов принимаемые меры станут еще одним системным шагом по формированию открытого и подотчетного государства в рамках 5-ти институциональных реформ Елбасы, - заключил Байбек.