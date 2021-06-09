Известный писатель озвучил "страшную трагедию Бузовой"

Телеведущий Владимир Соловьев выдвинул свою теорию расставания блогера Давида Манукяна и певицы Ольги Бузовой, сообщает zakon.kz.

Писатель вспомнил недавнюю премию Муз-ТВ. На музыкальном мероприятии Манукян и Филипп Киркоров предстали в образе жениха и невесты.

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Как отмечает Teleprogramma.pro, Соловьев знает, почему Бузова несчастна.

И теперь я понимаю страшную трагедию Ольги Бузовой, у которой, судя по всему, Филипп Бедросович отбил парня. И все еще говорят, что у нас гомофобная страна, учитывая, что там все шутки такие, что не поймешь кто ты – что ты. Вот эта вся тусовка, потерявшаяся во всем. Не собираюсь ничего обсуждать по поводу музыки. Я не эксперт, - заключил телеведущий.

Ольга Бузова и Давид Манукян были вместе на протяжении полутора лет. В начале 2021 года они расстались со скандалом.