Подарков хватит на всех: Tele2 масштабно отметит десятилетие в Казахстане

4 июня Tele2 в Казахстане исполнилось 10 лет. 3653 дня назад в столице страны открылся офис Tele2. C тех пор, в каждый из этих 87 672 часов, оператор стремился дать все самое лучше своим абонентам: от гарантии лучшей цены, до самой широкой сети покрытия 4G/LTE.

Tele2 в Казахстане 10 лет. За это время мы успели многое! Построили сеть, которая обеспечивает 82% населения страны 4G LTE, предложили абонентам десятки новых, ранее не доступных на рынке возможностей. Чего только стоит возможность обмена ресурсами? По замерам Speedtest нас признали лучшими в 2020 по скорости и покрытию мобильного интернета в стране. Мы внедрили сотни инновационных технологий. И стали поистине народным оператором связи. День рождения - время подарков. Но мы решили устроить его по СВОИМ ПРАВИЛАМ! До конца 2021 года мы сами будем дарить ВАМ подарки и развлекать вас – наших друзей. Следите за новостями и празднуйте вместе с нами! - отметил Сергей Коньков, генеральный директор.

Праздновать свой десятилетний путь успеха компания планирует до конца года. И по 31 декабря включительно абонентов ждет множество подарков, викторин, конкурсов. В планах компании каждый месяц внедрять новые разнообразные сюрпризы. А начинается праздник с подарочных ГБ каждому абоненту. Причем получать их можно каждый месяц до конца текущего года. Количество их зависит от того, сколько лет абонент пользуется услугами оператора. Для получения приятного бонуса достаточно набрать команду *1010# и подключить подарочный сет.

За 10 лет в Казахстане у оператора Tele2 набралось множество побед, достижений и проектов, которыми можно гордиться. Уже за первый год работы по стране было открыто 10 офисов, а абонентская база достигла 2 миллионов пользователей. К 2013-му году Tele2 в три раза увеличил покрытие сети - 3500 базовый станций предоставили возможность своим абонентам говорить по телефону, не переживая о высокой стоимости услуг.

В 2016-ом была запущена технология LTE – интернет стал быстрее, а его стоимость снизилась. В 2018 году скорость подключения к сети стала почти космической: каждый час к Tele2 присоединялись 9 новых абонентов. Развитая розничная инфраструктура, широчайшее покрытие сети LTE оператора, выгодные и во многом инновационные тарифы привели к тому, что в 2019 году общий объем интернет трафика в сети Tele2 перешагнул порог в 1 Эксабайт (более 1 млрд. гигабайт). В 2020-ом году, который стал годом карантинных мер, компания, понимая всю важность связи в такой момент и свою ответственности перед обществом, провела ряд социальных инициатив, стоимость которых превысила миллиард тенге.

Особой гордостью является активное участие оператора в проекте 250+, когда за прошедший год компания обеспечила мобильной связью и интернетом 238 отделенных населенных пунктов страны, дав их жителям возможностью пользоваться преимуществами всемирной сети, - рассказывает Коньков.

Столь успешная и активная работа всех служб оператора, позволила в 2021 году получить престижную награду международного уровня – по результатам голосования тысяч абонентов в приложении SpeedTest, интернет от Tele2 стал лучшим в Казахстане по трем ключевым показателям, включая скорость мобильного интернета и широту покрытия сети.

Я хочу поздравить всех нас с первым юбилеем Tele2 в Казахстане. За 10 лет суммарная величина разговоров наших абонентов в сети составила более 106 миллиардов минут. Если перевести эту цифру из минут в года – то получиться более 200 тысяч лет. Что касается объема мобильных данных в сети за эти годы, то совокупно он превысил 5 Эксабайтов, - уточнил гендиректор.

Tele2 готовит не только серию подарков и конкурсов, но и грандиозный сюрприз к концу года! Чтобы не пропустить ни одного из них – следите за новостями оператора на сайте 10jyl.tele2.kz и на страницах Tele2 в социальных сетях.