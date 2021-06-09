Бросила семья - пенсионер в Алматы пытался сброситься с моста

Полицейские в Алматы спасли пожилого мужчину от самоубийства, сообщает zakon.kz.

Это произошло на мосту по улице Северное кольцо.

Увидели мужчину - он пытался прыгнуть с моста. Оперативно развернули свой служебный транспорт, подъехали к нему. Мой коллега побежал и задержал пожилого человека, - рассказал сотрудник Полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы лейтенант полиции Ерлан Шаяхмет.

Напарник патрульного, при этом, уточнил, что счет шел на секунды.

Пока я выбежал из машины, этот мужчина успел перебросить через перила моста одну ногу. Но мне удалось быстро схватиться за ремень его брюк и подтянуть к себе. Это – пожилой человек, приблизительно, 63-х лет. Он сел на бордюр и стал горько плакать. Оказалось, что его бросила семья и он не видел смыла в жизни, - уточнил старший лейтенант полиции Абылайхан Окас.

Выяснилось, что мужчина был пьян.