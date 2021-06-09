Акмолинская область: под знаком Независимости

30-летие Независимости страны, под знаком которого проходит нынешний год, – это возможность обозначить достижения в разных сферах жизни нашей области. Созидательный труд акмолинцев в разных ее уголках – это развитие всего региона, сообщает zakon.kz.

Как передает Управление внутренней политики Акмолинской области, сама область является житницей и основным поставщиком мясо-молочной продукции на рынке страны.

В селе Домбыралы Аккольского района строится молочно-товарная ферма. Генеральный директор товарищества "Акколь Агро" Мади Ескараев сообщил, что объект на 300 голов дойных коров будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.

Мы приобрели в Бурабайском районе 40 голов крупного рогатого скота симментальской породы. Сейчас работаем над тем, чтобы завезти племенное дойное поголовье, а также оборудование из Германии. Государство поддерживает нас субсидиями и льготными налогами. С вводом фермы будем производить 500 тонн натурального молока в год, реализовывать сырье на молокозаводы Нур-Султана, Кокшетау, Павлодара. На сегодняшний день создали 20 рабочих мест, - дополнил руководитель предприятия.

Крестьянское хозяйство "Сивка-Бурка" в Целиноградском районе работает с 2015 года. Пять лет назад по программе "Кулан" взяли кредит на приобретение нескольких голов лошадей. Глава хозяйства Игилик Талкенов рассказал, что по программе "Сыбаға" приобрели 138 голов дойных коров, шесть быков породы герефорд. На сегодня поголовье составляет уже 400 голов.

В прошлом году построили убойный пункт, поскольку в дальнейшем планируем приступить к переработке мяса. В следующем году начнем сеять кормовые культуры. Поголовье скота в перспективе думаем довести до тысячи. Государство помогает субсидиями, - отметил Игилик Талкенов.

Крестьянское хозяйство "Айдар" ТОО "Жаңа береке" расположено вблизи села Новомарковка Ерейментауского района. В этом году площадь посевных земель здесь увеличена с 400 до 600 га. Решили сеять кукурузу на площади 300 га, суданскую траву - на 150 га, люцерну - на 150 га. Приобрели орошающую установку. Корма заготавливаются для 3 тыс. голов крупного рогатого скота, находящегося на откормочной площадке ТОО "Жаңа береке".

В этом же селе базируется ТОО "Новомарковка Агро-2010". Директор товарищества Серик Избасаров сообщил, что в этом году 12 тыс. га они засеяли зерновыми культурами, 3 тыс. га отведены под пар.

В прошлом году мы установили оборудование по очистке и сушке зерновых культур. Отремонтировали зернохранилище. Благодарны государству за поддержку в виде субсидий, - сказал директор товарищества.

К слову, область являющаяся одной из основных зерносеющих регионов страны, одна из первых завершила страду в северной части.