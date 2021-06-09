Где чаще всего в Алматы орудуют автоворы

9 июня 2021, 19:15
Фото: pixabay.com

Где чаще всего в Алматы орудуют автоворы, рассказали полицейские Алматы, сообщает zakon.kz.

Согласно специальному анализу, больше всего краж из авто совершено в Алатауском районе – 14, Алмалинском – девять, Турксибском и Ауэзовском районах – шесть эпизодов. Также определены наиболее частые способы совершения хищений с чужих транспортных средств: путем разбития стекла - 19, путем подбора ключа, взлом замка – 11, путем свободного доступа – 17 преступлений. С начала года пресечена преступная деятельность 9 групп, занимающихся кражами с автомашин и их разукомплектованием. начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

По данным криминальной полиции города, с начала 2021 года количество краж из салона авто снизилось в 5,4 раза.


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