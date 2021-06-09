Каждое дерево в Алматы получит паспорт

9 июня 2021, 20:11
Фото: zakon.kz/Золотухин

Аким Алматы заявил, что в городе создается база данных зеленых насаждений, сообщает zakon.kz.

Об этом стало известно в ходе очередного прямого эфира на ТК "Алматы".

По его словам, с целью сохранения статуса зеленого города ведется работа по созданию паспортов каждого дерева.

Это позволит эффективно управлять городским зеленым фондом. Для этого внедряется система электронного учета насаждений, ведется инвентаризация и паспортизация более 2,3 млн деревьев. Система позволит вести мониторинг участков для посадок, в том числе компенсационных, - отметил аким.

С развитием цифровизации в Алматы будут накапливаться массивы данных из различных информационных систем, которыми необходимо управлять на пользу города.


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