Оглашен приговор павлодарцу, забившему насмерть жену

В Павлодаре вынесли приговор экс-президенту федерации парашютного спорта Павлодарской области Руслану Феклистову, забившему насмерть свою жену, передает zakon.kz.

Как сообщает pavon.kz, Феклистова обвинили сразу в нескольких преступлениях. В итоге суд приговорил его к 25 годам заключения.

Убийство женщины произошло в мае 2020 года. Тогда труп 40-летней женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен на территории степного аэродрома федерации парашютного спорта Павлодарской области, вблизи села Кенжеколь. По подозрению в совершении убийства был задержан муж погибшей. Сначала было начато досудебное расследование по статье 106 части 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", но позже переквалифицировано на "Убийство".

В марте 2021 года материалы уголовного дела поступили в суд, рассмотрение проходило в закрытом режиме. Оказалось, что Феклистов обвинялся не только в убийстве с особой жестокостью, но и в насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней и оскорблении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей, - говорится в сообщении.

В мае у подсудимого случился инфаркт, он лечился в кардиоцентре, а 9 июня ему вынесли приговор.

В суде прокурор просил назначить Феклистову 25 лет лишения свободы, потерпевшая сторона просила назначить ему пожизненное лишение свободы. Феклистов и его защитник просили вынести оправдательный приговор. пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области

От ответственности за оскорбление представителя власти ему удалось уйти, потому что истек срок давности по этому делу.

С учетом того, что ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетнего ребенка, на основании части 4 статьи 58 УК РК, по совокупности уголовных преступлений, путем частичного сложения наказаний Руслану Феклистову назначено 25 лет лишения свободы. Это максимальный срок наказания, который может быть назначен по совокупности преступлений, - пояснили в суде.

Первые пять лет он проведет в колонии полной безопасности, остальной срок - в колонии максимальной безопасности.

Также сообщается, что он лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.