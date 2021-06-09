Биткоин подскочил в цене

Биткоин вырос в цене, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным площадки Coindesk на 20:24 мск (23:24 по времени Нур-Султана), в ходе торговой сессии в среду, 9 июня, биткоин перешел к росту и торговался на уровне $36,825 тыс. (+10,25%).

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По данным на 20:29 мск (23:29 по времени Нур-Султана) курс криптовалюты находился на уровне $36,681 тыс. (+9,82%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже "добыта".

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