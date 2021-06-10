В США осудили признание фонда Навального экстремистской организацией

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение Мосгорсуда признать ФБК экстремистской организацией "попыткой запретить подлинную политическую оппозицию", а госдеп США призвал прекратить "репрессии" в отношении Алексея Навального, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Решение о том, что Фонд борьбы с коррупцией ФБК является экстремистской организацией, является ошибочным, - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

По его словам, данное решение является "попыткой эффективно запретить подлинную политическую оппозицию в России".

В свою очередь, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают решение Мосгорсуда.

Мы осуждаем сегодняшнее решение московского суда о признании экстремистскими трех организаций, связанных с находящимся в заключении оппозиционером Алексеем Навальным, - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

По мнению американской стороны, судебное решение подвергает риску уголовного преследования тысячи сторонников этой организации по всей России, а также ограничивает возможность оппозиционеров участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.

Этим действием Россия фактически криминализировала одну из немногих оставшихся в стране независимых политических организаций, - подчеркнули в Госдепе.

9 июня Мосгорсуд признал "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.