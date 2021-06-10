Врач развеял миф о смертельной опасности черной плесени

Телеведущий и врач Евгений Комаровский опроверг миф о смертельной опасности черной плесени, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По его словам, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов. Речь идет о нарушении работы иммунной системы, сахарном диабете второго типа, неправильном лечении стероидами, высоком содержании железа в крови, пояснил доктор.

Также врач рассказал, в каких случаях возможно заражение мукормикозом — заболеванием, которое вызывает черная плесень.

Комаровский подчеркнул, что избежать заражения мукормикозом несложно — достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой. По словам доктора, при работе с землей необходимо пользоваться средствами защиты: костюмами, респираторами и перчатками.

Доктор также опроверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. Он объяснил, что количество заразившихся в Индии выросло на фоне коронавирусной инфекции и дефицита белка и избыток железа у жителей страны.