Депутат Верховной Рады Украины рассказал, кто станет следующим президентом страны, сообщает zakon.kz.

По словам Ильи Кива, им может стать мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что сменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского решили "американские кураторы" Киева.

Последний приезд Блинкена на Украину - он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили черную метку. Ему показали на выход, - сказал Кива.

Также, по мнению депутата, в Вашингтоне уже якобы сформировался новый образ следующего главы Украины.

И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живет в доме, в котором находится публичный дом. <…> Вот этого сутенера-боксера-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны, - объяснил он.

Однако депутат подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.

Владимир Зеленский является президентом Украины с 20 мая 2019 года.