Как поддерживают бизнес в Казахстане 

С 2020 года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком и правительством реализуется комплекс антикризисных мер для поддержки бизнеса и населения, сообщает zakon.kz.

Было принято решение продлить до конца года действие отдельных регуляторных послаблений.

Будут сохранены меры по снижению значений коэффициентов риск-взвешивания по займам и гарантиям, выданным субъектам МСБ и синдицированным займам, а также расширению перечня "твердого" залогового имущества. Дополнительно будет сохранено признание гарантий квазигосударственных холдингов в качестве ликвидного обеспечения, что позволит сохранить возможности банков по кредитованию субъектов МСБ, не имеющих залогового обеспечения, - сообщили в пресс-службе агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Для обеспечения доступа субъектов МСБ к финансированию реализуются государственные программы кредитования бизнеса по льготным ставкам ("Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства", "Экономика простых вещей", "Дорожная карта бизнеса-2025").

В совокупности за весь 2020 год и 4 месяца текущего года в рамках данных государственных программ выдано займов на сумму более 2,0 трлн. тенге.

Для оказания поддержки субъектам МСБ в пострадавших секторах экономики задействован механизм субсидирования процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам субъектам МСБ на период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима чрезвычайного положения (с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года).

На данный момент получили субсидии 4 055 субъекта МСБ или 95,3% от общего количества одобренных заемщиков – субъектов МСБ на сумму 22,3 млрд. тенге.

МСБ в пострадавших отраслях экономики в период с 1 апреля до 1 июля текущего года предоставлена очередная отсрочка платежей по кредитам.

На сегодня отсрочкой уже воспользовались 329 субъектов МСБ по банковским займам на сумму 5,5 млрд. тенге и 60 субъектов МСБ по микрокредитам на сумму 65,7 млн. тенге, - сообщили в агенстве.