Об основных приоритетах надзорной политики банковского сектора, рассказала председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает zakon.kz.

За последние два года уровень неработающих кредитов снизился с 7,4% до 6,9%. С начала года показатель неработающих кредитов по банковской системе незначительно вырос с 6,9% до 7,6% в результате отложенного эффекта спада экономической активности на кредитные портфели отдельных банков. Увеличение неработающих займов по системе на 132 млрд. тенге было обусловлено ростом NPL по отдельным банкам, которые покрыты провизиями на 100% и не представляют угрозы для банковского сектора, - сказала она.

По слова Абылкасымовой, активы банков выросли на 5,9%, кредиты банков экономике на 3,3%. Рост кредитования корпоративного сектора составил 0,8%, что связано с тем, что в банках продолжаются процессы признания убытков и списанием неработающих кредитов.

Агентством принимаются меры по обеспечению прозрачности и предсказуемости проводимой надзорной политики регулятора для участников финансового рынка. Для этого были разработаны и опубликованы основные приоритеты надзорной политики Агентства на 2021 год, которые были предварительно обсуждены с финансовым сообществом и одобрены Советом финансовой стабильности Республики Казахстан. Утвержден график ежеквартальных встреч с финансовым сообществом по обсуждению актуальных вопросов регулирования и развития финансового сектора, - сообщила она.

Также планируется совершенствовать надзорный процесс путем внедрения инструментов регулярной оценки качества активов и надзорного стресс-тестирования для получения полной картины реального финансового состояния банков.

По ее словам, оценку качества активов предполагается провести в пилотном режиме по отдельным банкам, с дальнейшим его ежегодным проведением в отношение всего банковского сектора после завершения реализации комплекса мер по автоматизации информационных систем Агентства и банков.

До конца 2021 года будут усовершенствованы регуляторные требования к оценке внутренних процедур и политик банков ICAAP и ILAAP с утверждением новых типовых форм.

До конца текущего года будет осуществлено внедрение регуляторных инициатив по результатам оценки качества активов по вопросам расширения критериев кредитного обесценения и установления требований к оценке залогового обеспечения, - сказала Абылкасымова.